Vittorio Colao presenta lo stato del digitale nel Pnrr: «Non è vero che l'Italia non vuole modernizzarsi» (Di martedì 5 luglio 2022) Il ministro Vittorio Colao ha presentato, presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera, lo status quo dei progetti italiani per quello che riguarda il digitale, finanziati attraverso il Pnrr. Il ministro ha manifestato ottimismo sia su quanto fatto fino a questo momento, sia per quello che riguarda gli obiettivi del futuro. Le diverse sezioni in cui ha articolato la sua presentazione sono servite a fare il punto della situazione e a dichiarare, anche di fronte ai giornalisti che effettuano servizio di corrispondenza in Italia, quanto il nostro Paese stia facendo sulla strada della transizione digitali. LEGGI ANCHE > Perché l'associazione Coscioni ha chiesto a Colao gli open data sull'applicazione della legge sull'aborto in Italia ...

