Victoria Beckham è preoccupata per la figlia Harper: "I social media sono terrificanti" (Di martedì 5 luglio 2022) Victoria Beckham ha recentemente rivelato di essere piuttosto preoccupata dall'idea che presto sua figlia Harper deciderà di iniziare ad usare i social media. La figlia di Victoria Beckham è in procinto di crearsi un profilo sui social media e l'ex membro delle Spice Girls ha dichiarato che il pensiero la preoccupa profondamente: Harper Beckham, 10 anni, per adesso non è presente su nessuna piattaforma. "Harper non è sui social media, quindi non dobbiamo preoccuparcene, almeno per adesso sai", ha spiegato la Beckham durante un'intervista del 3 luglio di Vogue Australia. "Ma vedendo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022)ha recentemente rivelato di essere piuttostodall'idea che presto suadeciderà di iniziare ad usare i. Ladiè in procinto di crearsi un profilo suie l'ex membro delle Spice Girls ha dichiarato che il pensiero la preoccupa profondamente:, 10 anni, per adesso non è presente su nessuna piattaforma. "non è sui, quindi non dobbiamo preoccuparcene, almeno per adesso sai", ha spiegato ladurante un'intervista del 3 luglio di Vogue Australia. "Ma vedendo ...

