Verstappen beccato così con Leclerc dopo il disastro | la foto ammazza-Ferrari | Guarda

(Di martedì 5 luglio 2022) D'altronde anche la Red Bull,come quasi tutti i tifosi, se lo sono chiesto: perché non fermare Charlesma Carlos Sainz, con l'ingresso della Safety Car per il ritiro dell'Alpine di Esteban Ocon, nel finale di gara a Silvestone? Scelta che alla fine ha premiato lo spagnolo della rossa, volato indisturbato fino al traguardo, mentre il compagno di squadra monegasco si è dovuto accontentare del quarto posto (superato da Sergio Pérez e Lewis Hamilton) invece che della vetta, rivivendo una sorta di Montecarlo-bis. Anche Christian Horner, team principal di Milton Keynes, si è chiesto il perché di tale scelta del muretto-box, capeggiato da Mattia Binotto. Horner e i dubbi sulla strategia"La chiamata che io ho capito meno credo sia stata quella di non fermare ...

Mirkobest : @Swaffle_7 E a favore dello spagnolo viziato, che prima della safety car aveva beccato in 5 giri, 4 secondi da Lecl… -

