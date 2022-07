Vanessa Incontrada e Claudio Bisio | qualcosa non ha funzionato | arriva una mazzata epocale

Leggi su inews24

(Di martedì 5 luglio 2022) . Grande amarezza per tutti i loro fan Poche idee e molte repliche, benvenuti nell’estate della tv italiana. Il 2022 non smentisce il trend degli ultimi anni perché nessuno ha voglia di investire in produzioni nuove e così i telespettatori anche in prima L'articolo proviene da Inews24.it.