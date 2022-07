Valle Vitulanese | questa sera irregolarità nell’erogazione idrica per guasto improvviso

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Comunichiamo che a causa di unsulla rete di adduzione del pozzo Centrale Santo Stefano di Vitulanosi potranno verificaresia fenomeni di bassa pressione che totale interruzione per tutto il centro urbano dei seguenti Comuni: Paupisi, Torrecuso, Foglianise, Vitulano, Campoli e Castelpoto. I nostri Tecnici sono già a lavoro per ripristinare il, che potrebbe protrarsi fino a tarda”.la nota stampa di Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

