Valencia, problemi finanziari: club costretto alle cessioni (Di martedì 5 luglio 2022) L’avventura di Gennaro Gattuso al Valencia è appena iniziata, e il tecnico italiano è ancora in attesa di rinforzi. Nei giorni scorsi c’è stata una riunione con Sean Bai e Miguel Angel Corona, uomini mercato del club, ma i problemi finanziari non permettono ancora di fare acquisti. Prima bisognerà cedere: tra i prossimi pesanti addii quelli di Gonçalo Guedes, verso la Roma, e Carlos Soler, verso il Barcellona, oltre a capire il futuro del capitano José Luis Gayà. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) L’avventura di Gennaro Gattuso alè appena iniziata, e il tecnico italiano è ancora in attesa di rinforzi. Nei giorni scorsi c’è stata una riunione con Sean Bai e Miguel Angel Corona, uomini mercato del, ma inon permettono ancora di fare acquisti. Prima bisognerà cedere: tra i prossimi pesanti addii quelli di Gonçalo Guedes, verso la Roma, e Carlos Soler, verso il Barcellona, oltre a capire il futuro del capitano José Luis Gayà. SportFace.

