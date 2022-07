Valencia, Gattuso guarda in casa Napoli: Politano e non solo sulla lista della spesa (Di martedì 5 luglio 2022) Per rinforzare il suo Valencia, Gattuso starebbe guardando con attenzione in casa Napoli: Politano e non solo gli obiettivi dell’allenatore Gattuso ha avuto una riunione con la dirigenza del Valencia, in cui ha mostrato quali sono le sue richieste per il calciomercato. E molte di queste, come riportato da Superdeportes.es, sarebbero in casa Napoli. Il tecnico infatti vorrebbe portare in Spagna Matteo Politano. I contatti tra il club e l’entourage dell’esterno sono costanti e l’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Gattuso, però, avrebbe messo nel mirino anche Dries Mertens; attualmente senza squadra, ma che attende ancora una mossa da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Per rinforzare il suostarebbendo con attenzione ine nongli obiettivi dell’allenatoreha avuto una riunione con la dirigenza del, in cui ha mostrato quali sono le sue richieste per il calciomercato. E molte di queste, come riportato da Superdeportes.es, sarebbero in. Il tecnico infatti vorrebbe portare in Spagna Matteo. I contatti tra il club e l’entourage dell’esterno sono costanti e l’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane., però, avrebbe messo nel mirino anche Dries Mertens; attualmente senza squadra, ma che attende ancora una mossa da ...

