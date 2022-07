Usa, strage di Chicago: l’autore è un rapper italoamericano, “Awake”, che inneggiava alla violenza (Di martedì 5 luglio 2022) Noto come “Awake the rapper”, Robert E Crimo, il 22enne arrestato per la strage di ieri durante la sfilata del 4 luglio in un sobborgo di Chicago, pubblicava video inneggianti alla violenza, con immagini di uccisioni di massa. Sulla sua pagine di Spotify, il rapper dilettante registrava oltre 16mila ascoltatori al mese con un guadagno di 100mila dollari. Anche sui social media Crimo, noto come Bobby, disseminava messaggi di violenza, come il recente video pubblicato su YouTube in cui inscenava il “dopo” di una strage in una scuola, mostrandosi drappeggiato in una bandiera americana. LEGGI ANCHE Usa, sparatoria a un party illegale. Due vittime, almeno 14 feriti. "Sembrava il Vietnam" (video) Usa, una strage dopo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Noto come “the”, Robert E Crimo, il 22enne arrestato per ladi ieri durante la sfilata del 4 luglio in un sobborgo di, pubblicava video inneggianti, con immagini di uccisioni di massa. Sulla sua pagine di Spotify, ildilettante registrava oltre 16mila ascoltatori al mese con un guadagno di 100mila dollari. Anche sui social media Crimo, noto come Bobby, disseminava messaggi di, come il recente video pubblicato su YouTube in cui inscenava il “dopo” di unain una scuola, mostrandosi drappeggiato in una bandiera americana. LEGGI ANCHE Usa, sparatoria a un party illegale. Due vittime, almeno 14 feriti. "Sembrava il Vietnam" (video) Usa, unadopo ...

