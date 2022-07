Usa | arrestato giovane ricercato per sparatoria parata 4 luglio

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una parata… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una parata… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una parata… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una parata… -

Dopo una caccia all'uomo durata otto ore, la polizia hail giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago uccidendo sei persone e ferendone 31. Robert Crimo, che le autorità non ha ...Nel marzo 2019 ha lavorato come fotografo per Euroradio.fm (radio finanziata dae paesi ... A Minsk, Protasevi venne prelevato dall'aereo, in quanto ricercato, e. Poco dopo lo sbarco a ...I colpi alla parata del 4 luglio hanno ucciso sei persone e ne avevano ferite 31; bloccato dagli agenti il presunto autore della strage ...Dopo una caccia all'uomo durata otto ore, la polizia ha arrestato il giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago uccidendo sei persone ...