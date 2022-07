Usa | 311 le sparatorie dall’inizio dell’anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono almeno 311 leche sono avvenute negli Stati Uniti, inclusa quella di ieri a Highland Park, dove ci sono stati 6 morti ed una trentina di feriti. A registrare il dato è il Gun Violence Archive, che riferisce degli episodi di violenza al 5 luglio, precisando che perdi massa si intendono quelle in cui almeno quattro persone hanno perso la vita, escluso il o i responsabili. Ieri la folla riunita per partecipare alla parata del 4 luglio in un sobborgo di Chicago è stata presa di mira da un uomo armato, identificato come il 22enne Robert “Bobby” Crimo III, arrestato circa otto ore dopo i fatti al termine di una gigantesca e capillare caccia all’uomo avviata dopo la fuga del killer. La polizia ha identificato il giovane come il probabile killer alcune ore ...