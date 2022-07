Uomo dato alle fiamme, l'indagato davanti al gip: 'Non sono stato io'. Il giallo delle parole al fratello (Di martedì 5 luglio 2022) Chi ha appiccato le fiamme su Nicola Liguori , 36enne aggredito con liquido infiammabile a Frattamaggiore (Napoli) il 30 giugno scorso, mentre si trovava in videochiamata con la fidanzata? E' quello ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) Chi ha appiccato lesu Nicola Liguori , 36enne aggredito con liquido infiammabile a Frattamaggiore (Napoli) il 30 giugno scorso, mentre si trovava in videochiamata con la fidanzata? E' quello ...

