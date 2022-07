Uno dei sospettati ha confessato di aver partecipato all’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia (Di martedì 5 luglio 2022) George Degiorgio, uno degli uomini accusati di aver ucciso la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, ha confessato di aver avuto un ruolo nell’attivazione della bomba che fece esplodere la sua macchina nell’ottobre del 2017. George Degiorgio era stato accusato di Leggi su ilpost (Di martedì 5 luglio 2022) George Degiorgio, uno degli uomini accusati diucciso la, hadiavuto un ruolo nell’attivazionebomba che fece esplodere la sua macchina nell’ottobre del 2017. George Degiorgio era stato accusato di

Pubblicità

mzekicelik17 : Ciao Roma?? Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi ???? Darò tu… - tancredipalmeri : Non credo di avere mai visto un fronte così comune dei media (esclusa SportItalia, e lo dico con orgoglio) nello sp… - chetempochefa : Fiesta, Ballo Ballo, Pedro, Rumore, Tanti Auguri… Ricordiamo #RaffaellaCarrà, a un anno dalla sua scomparsa, con u… - Marilenapas : RT @fanpage: Ancora cinghiali in mezzo ai rifiuti, alla ricerca di cibo in mezzo ai cassonetti a Roma. Uno dei cinghiali che compaiono del… - MARIACELENTAN0 : RT @acs_italia: Una buona notizia. Padre Emmanuel Silas, della diocesi di #Kafanchan, #Kaduna, uno dei tre sacerdoti cattolici rapiti in #N… -