Una voce dall'Argentina: il Benevento interessato a "Toto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – Tomàs Agustin Pozzo, in arte "Toto". Il centrocampista argentino, classe 2000, sarebbe finito nel mirino del Benevento. La voce arriva direttamente dall'Argentina, dove accostano la Strega al giocatore in forza all'Independiente. Cresciuto nel settore giovanile della società argentina, ha debuttato in prima squadra il 22 novembre 2020. Centrocampista mancino, all'occorrenza trequartista, Pozzo è stato soprannominato "Toto" dai suoi compagni di squadra. Un mese fa, durante la partita con il San Lorenzo, ha subito un brutto fatto dal difensore Federico Gattoni, facendo temere il peggio. Gli esami successivi hanno invece escluso l'interessamento dei legamenti della caviglia ed è stato lo stesso Pozzo a rassicurare tutti attraverso il proprio ...

