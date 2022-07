Una Vita, anticipazioni 6 luglio: Manas sta per minacciare Fabiana a cedere la sua attività ad Aurelio, ma Genoveva lo caccia (Di martedì 5 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 6 luglio: tra le cose che vedremo nella prossima puntata, ci sarà un momento di tensione che riguarderà Luis Manas, Fabiana e Genoveva. Che altro? Una Vita, anticipazioni 6 luglio: Luis Manas esige che Fabiana venda la pensione, ma Genoveva la aiuta Luis Manas continua a lavorare per Aurelio ed è pronto a spingersi alle minacce con Fabiana, perché gli ceda la pensione sua e di Servante. Tuttavia interviene Genoveva e, dopo aver trovato il modo di restare da sola con l’uomo, gli ordina di andarsene, altrimenti se ne pentirà. Lui lo farà? Come mai la dark lady agisce in questo modo? Lolita ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 5 luglio 2022) Una: tra le cose che vedremo nella prossima puntata, ci sarà un momento di tensione che riguarderà Luis. Che altro? Una: Luisesige chevenda la pensione, mala aiuta Luiscontinua a lavorare pered è pronto a spingersi alle minacce con, perché gli ceda la pensione sua e di Servante. Tuttavia intervienee, dopo aver trovato il modo di restare da sola con l’uomo, gli ordina di andarsene, altrimenti se ne pentirà. Lui lo farà? Come mai la dark lady agisce in questo modo? Lolita ...

