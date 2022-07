“Una marea di gioia”. Paola Turci, dopo le nozze la prima foto con Francesca Pascale (Di martedì 5 luglio 2022) Paola Turci Francesca Pascale, il gran giorno che doveva rimanere segreto è arrivato ed è stato celebrato al meglio. Il matrimonio della cantante romana e della ex compagna di Silvio Berlusconi è andato in scena dopo circa due anni di relazione sabato 2 luglio a Montalcino. dopo aver pronunciato il tanto atteso “sì, lo voglio”, sabato 2 scorso presso il Palazzo dei Priori, con colonna sonora di Bob Marley con “Is this love” e “We said yes”, il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli ha deciso di omaggiare le spose, Paola Turci e Francesca Pascale, con un pregiatissimo vino Brunello del 2014. Paola Turci Francesca Pascale, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022), il gran giorno che doveva rimanere segreto è arrivato ed è stato celebrato al meglio. Il matrimonio della cantante romana e della ex compagna di Silvio Berlusconi è andato in scenacirca due anni di relazione sabato 2 luglio a Montalcino.aver pronunciato il tanto atteso “sì, lo voglio”, sabato 2 scorso presso il Palazzo dei Priori, con colonna sonora di Bob Marley con “Is this love” e “We said yes”, il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli ha deciso di omaggiare le spose,, con un pregiatissimo vino Brunello del 2014., la ...

