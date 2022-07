Una bambina di 4 anni ha rischiato di annegare in piscina a Roma (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Dramma nel tardo pomeriggio di ieri nel campo estivo della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in zona Cassia, a Roma. Una bimba di 4 anni, mentre si trovava all'interno della piscina, ha avuto malore e stava annegando. La bambina è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, dove è ricoverata in prognosi riservata e pericolo di morte. Sul posto i carabinieri della stazione Tomba di Nerone. Sottoposta a sequestro l'area interessata. Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Dramma nel tardo pomeriggio di ieri nel campo estivo della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in zona Cassia, a. Una bimba di 4, mentre si trovava all'interno della, ha avuto malore e stava annegando. Laè stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, dove è ricoverata in prognosi riservata e pericolo di morte. Sul posto i carabinieri della stazione Tomba di Nerone. Sottoposta a sequestro l'area interessata.

