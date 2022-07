"Un grande hub per farmaci e vaccini. Così l'Italia sarà autonoma". La ricetta di Giorgio Palù (Di martedì 5 luglio 2022) «L'Italia è uno dei paesi sviluppati che investe meno in ricerca. Sicuramente meno di Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Per non parlare di Cina e Giappone». Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del farmaco, parte da qui per spiegare quanto siamo indietro nell'intercettare le sfide che il futuro ci pone di fronte. Soprattutto nel settore della biomedicina. Il principale virologo Italiano è l'interlocutore migliore per comprendere quanto il nostro paese abbia tratto o meno insegnamento da questi anni di pandemia.Presidente Palù, iniziamo proprio da qui. Cosa abbiamo capito grazie a questo virus? «La pandemia ci ha insegnato che servono meno "virologi" in televisione. È necessaria una policy della comunicazione scientifica come quella inglese. La comunicazione deve ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) «L'è uno dei paesi sviluppati che investe meno in ricerca. Sicuramente meno di Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Per non parlare di Cina e Giappone»., presidente dell'Agenziana del farmaco, parte da qui per spiegare quanto siamo indietro nell'intercettare le sfide che il futuro ci pone di fronte. Soprattutto nel settore della biomedicina. Il principale virologono è l'interlocutore migliore per comprendere quanto il nostro paese abbia tratto o meno insegnamento da questi anni di pandemia.Presidente, iniziamo proprio da qui. Cosa abbiamo capito grazie a questo virus? «La pandemia ci ha insegnato che servono meno "virologi" in televisione. È necessaria una policy della comunicazione scientifica come quella inglese. La comunicazione deve ...

Pubblicità

tempoweb : 'Un grande hub per farmaci e vaccini. Così l'Italia sarà autonoma'. La ricetta di Giorgio Palù… - BlogMons : Blog di Monserrato. Tweet N° 80 Tweet N° 78; 79. Cagliari, dove ha sede l' 'hub' iniziatico più potente del mondo… - Frances53524532 : RT @tempoweb: I #taxi bloccano #Draghi Il centrodestra amministra meglio #Zingaretti è penultimo in classifica La ricetta di Palù 'Grande h… - tempoweb : I #taxi bloccano #Draghi Il centrodestra amministra meglio #Zingaretti è penultimo in classifica La ricetta di Palù… - g_zerbato : RT @petunianelsole: Speranza: 'Andremo a costruire a Siena, e stiamo definendo proprio in queste ore lo statuto, la centrale, il cervello e… -