Un ‘casa’ per i 300mila libri di Marotta: c’è il bando per la biblioteca dell’Istituto Studi Filosofici (Di martedì 5 luglio 2022) Troverà finalmente casa la biblioteca dell’Istituto italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, un patrimonio di circa 300mila volumi nato dall’accorpamento di ingenti fondi librari acquisiti dal fondatore dell’Istituto, l’avvocato Gerardo Marotta, scomparso nel 2017 a 90 anni. E’ stato infatti pubblicato dalla Regione Campania il bando di gara per la realizzazione della biblioteca nei locali di piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta regionale, primo passo verso la ricollocazione dei libri che, privi di una sede adeguata e data l’impossibilità per l’Istituto di corrispondere i canoni di fitto richiesti per i depositi e gli appartamenti in cui era stato concentrato il materiale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Troverà finalmente casa laitaliano per glidi Napoli, un patrimonio di circavolumi nato dall’accorpamento di ingenti fondi librari acquisiti dal fondatore, l’avvocato Gerardo, scomparso nel 2017 a 90 anni. E’ stato infatti pubblicato dalla Regione Campania ildi gara per la realizzazione dellanei locali di piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone di proprietà della Giunta regionale, primo passo verso la ricollocazione deiche, privi di una sede adeguata e data l’impossibilità per l’Istituto di corrispondere i canoni di fitto richiesti per i depositi e gli appartamenti in cui era stato concentrato il materiale ...

Pubblicità

enpaonlus : Gatta intrappolata per giorni nel controsoffitto di una profumeria viene salvata a Prato, ora Chanel cerca casa - L… - Eurosport_IT : SAAAAAAAIIIIINZ!!! ???? In casa Ferrari arriva la prima vittoria per Carlos Sainz!! Salgono sul podio Perez e Hamil… - FulvioPaglia : Maria Ponomarenko, giornalista di RusNews che era stata arrestata per aver raccontato l’attacco russo al teatro di… - Ticinonline : «Sono terrorizzata all'idea di rimanere per sempre in una prigione russa» - Nonna_Abelarda : @La_Lore1980 @negromanten1 tutti uguali questi nazivax, se fa comodo (malattia) si chiudono in casa per settimane,… -