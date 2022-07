Un anno senza Raffaella Carrà | il ricordo di Cristiano Malgioglio | fan commossi

(Di martedì 5 luglio 2022)è stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica, attivista, showgirl e autrice. Che dire? Un’artista a tutto tondo. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte. Molte delle sue canzoni, come Tanti auguri, Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo ballo, A far l’amore comincia tu, sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Oggi 5 Luglio 2022 ricorre l’anniversario della sua morte:ci ha lasciati unfa dopo aver combattuto contro una brutta malattia.ha decido di ricordarla: le sue parole hcommosso i fan.Una...

Pubblicità

chetempochefa : Un anno senza #RaffaellaCarrà. #5luglio - GassmanGassmann : Ora metterete lo stato di emergenza per le 5 grandi regioni del nord senza acqua,ma prima,il resto dell’anno,oltre… - RaiTre : Oggi tutti ti ricorderanno con mille aggettivi. A noi ne basta solo uno, che li racchiude tutti: brava. #5luglio, u… - Oxhine : RT @GassmanGassmann: Ora metterete lo stato di emergenza per le 5 grandi regioni del nord senza acqua,ma prima,il resto dell’anno,oltre a t… - _pinkwarden_ : RT @chetempochefa: Un anno senza #RaffaellaCarrà. #5luglio -

L'successivo fu processata e condannata all'ergastolopossibilità di libertà condizionale . La minorenne aveva rivelato che l'uomo l'abusava sessualmente e l'aveva resa oggetto di traffico ...neve, nero, pieno di crepacci. Anche la vetta è pulitissima: mai visto nulla del genere negli anni in cui io ho gestito la Capanna. La verità è anche un'altra: quest'non ci sono state ...(Milano, 5/07/22) - Milano, 05.07.2022 – Secondo una ricerca condotta da McKinsey, nel corso del 2022 il 40% dei lavoratori dipendenti ...Armando Incarnato non gradisce il montaggio ironico sui cambiamenti di look sfoggiati nello studio di Uomini e Donne, e sbotta su Instagram.