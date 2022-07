Un altro scandalo nel campionato inglese: stella della Premier League arrestata con l’accusa di stupro (Di martedì 5 luglio 2022) Un’altra brutta vicenda ha sconvolto la Premier League. Il campionato inglese è ripiombato in uno scandalo e, il nome del calciatore coinvolto, sarebbe di primissimo livello. Si tratterebbe di un nazionale militante nel massimo campionato inglese, nello specifico è stato arrestato con l’accusa di stupro nel nord di Londra. Il nome del calciatore non è stato comunicato per motivi legali, ma sarebbe un giocatore molto famoso. Il 29enne è stato arrestato nelle prime ore di lunedì, lo stupro sarebbe avvenuto nel giugno 2022 e la denuncia è arrivata da una donna di circa 20 anni. La ragazza ha mostrato alla polizia le foto dei lividi. Il calciatore di Premier League è finito dietro le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Un’altra brutta vicenda ha sconvolto la. Ilè ripiombato in unoe, il nome del calciatore coinvolto, sarebbe di primissimo livello. Si tratterebbe di un nazionale militante nel massimo, nello specifico è stato arrestato condinel nord di Londra. Il nome del calciatore non è stato comunicato per motivi legali, ma sarebbe un giocatore molto famoso. Il 29enne è stato arrestato nelle prime ore di lunedì, losarebbe avvenuto nel giugno 2022 e la denuncia è arrivata da una donna di circa 20 anni. La ragazza ha mostrato alla polizia le foto dei lividi. Il calciatore diè finito dietro le ...

