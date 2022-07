Ultime Notizie – Ucraina, Russia cerca soldati nelle carceri (Di martedì 5 luglio 2022) A corto di soldati per combattere in Ucraina, la Russia cerca di arruolare uomini nelle carceri, ma anche in miniere e cantieri navali. E’ quanto scrive Moscow Times a più di quattro mesi dall’invasione russa dell’Ucraina. In Russia, dove ufficialmente non si parla di guerra ma solo di “operazione speciale” in Ucraina, non è stata proclamata la mobilitazione generale, ma continuano a servire uomini per sostituire le perdite sul campo. Secondo il sito indipendente iStories, la compagnia privata di mercenari Wagner, vicina al Cremlino, ha offerto ingaggi di sei mesi a detenuti di carceri di San Pietroburgo e Nizhny Novgorod in cambio di una amnistia e alti salari. Inoltre viene fatta una promessa verbale di versare 5 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) A corto diper combattere in, ladi arruolare uomini, ma anche in miniere e cantieri navali. E’ quanto scrive Moscow Times a più di quattro mesi dall’invasione russa dell’. In, dove ufficialmente non si parla di guerra ma solo di “operazione speciale” in, non è stata proclamata la mobilitazione generale, ma continuano a servire uomini per sostituire le perdite sul campo. Secondo il sito indipendente iStories, la compagnia privata di mercenari Wagner, vicina al Cremlino, ha offerto ingaggi di sei mesi a detenuti didi San Pietroburgo e Nizhny Novgorod in cambio di una amnistia e alti salari. Inoltre viene fatta una promessa verbale di versare 5 ...

