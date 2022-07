Ultime Notizie – Precipita da tetto il primo giorno di lavoro, morto 27enne (Di martedì 5 luglio 2022) Incidente mortale sul lavoro nell’ennese. Aveva 27amni il ragazzo di Niscemi, R.S., che ha perso la vita dopo essere Precipitato dal tetto, oltre dieci metri d’altezza, del deposito merci di un discount alimentare a Dittaino. Il giovane, al suo primo giorno di lavoro, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale del 118. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, ma la notizia si è appresa solo oggi. La vittima era dipendente di una srl di Ragusa e stava lavorando alla manutenzione del tetto. Aperta un’indagine con disposizione di sequestro dell’area in questione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Incidente mortale sulnell’ennese. Aveva 27amni il ragazzo di Niscemi, R.S., che ha perso la vita dopo essereto dal, oltre dieci metri d’altezza, del deposito merci di un discount alimentare a Dittaino. Il giovane, al suodi, ènonostante i tentativi di soccorso del personale del 118. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, ma la notizia si è appresa solo oggi. La vittima era dipendente di una srl di Ragusa e stava lavorando alla manutenzione del. Aperta un’indagine con disposizione di sequestro dell’area in questione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

