Ultime Notizie – Montagna | due alpinisti morti sul Cervino

Sono stati recuperati questa mattina le salme di due alpinisti probabilmente svizzeri, precipitati nella zona della Cresta del Leone, sul Cervino per i quali era scattato l'allarme per mancato rientro. L'allarme è stato inviato dalle autorità elvetiche nella giornata di ieri, dopo che non si era registrato il rientro dei due alpinisti, previsto per sabato. Sono stati individuati tramite le informazioni acquisite dall'operatore del Soccorso Alpino Valdostano in centrale Unica del Soccorso ed avvistati dall'elicottero sotto la Cresta del Leone a quota 3.100 mt. Le salme sono state portate a Cervinia e sono state affidate al Sagf per le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria.

