Ultime Notizie – Jova Beach Party sulla graticola social | “Altro che green!”

Jova Beach Party sulla graticola social: "Altro che green!" (Di martedì 5 luglio 2022) Jovanotti sulla graticola per l'impatto ambientale del Jova Beach Tour. Ad acuire le polemiche ambientaliste, che già avevano accompagnato i Beach Party del 2019 e preceduto l'esordio di quelli del 2022, è stata la comparsa di uno striscione a Marina di Ravenna, dove la carovana del megashow a tre palchi approderà per due concerti l'8 e il 9 luglio. "65 metri di tamerici abbattuti per Jovanotti, in periodo vietato (per nidificazione). Sindaco, l'ha autorizzato lei? Wwf, Fiab (Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta, ndr.), ambientalisti dove siete?", recita la scritta sul lungo striscione, fotografata e rimbalzata sui social in centinaia di post. Così da ieri, dopo che Jova aveva festeggiato l'apertura del tour ...

