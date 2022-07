Ultime Notizie – Ius Scholae, Zuppi: “Trovare risposte adeguate, stop alle ideologie” (Di martedì 5 luglio 2022) “Concedere la cittadinanza italiana ai bambini che seguono il corso di studi con i nostri ragazzi deve suscitare delle idee e non delle ideologie per Trovare le risposte adeguate”. Lo ha evidenziato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, in apertura della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, a proposito dello ius Scholae. Una delle sfide su cui anche la Chiesa è chiamata a misurarsi è quella del fenomeno migratorio, un tema “sempre seguito con attenzione dalla Chiesa . La migrazione – ha osservato il cardinale – è stata troppo a lungo affrontata come fenomeno emergenziale o con approccio ideologico, mentre rappresenta un fatto strutturale della società e richiede approccio umanitario, realistico, istituzionale, di sistema e di visione del futuro per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Concedere la cittadinanza italiana ai bambini che seguono il corso di studi con i nostri ragazzi deve suscitare delle idee e non delleperle”. Lo ha evidenziato il cardinale Matteo, presidente della Cei, in apertura della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, a proposito dello ius. Una delle sfide su cui anche la Chiesa è chiamata a misurarsi è quella del fenomeno migratorio, un tema “sempre seguito con attenzione dalla Chiesa . La migrazione – ha osservato il cardinale – è stata troppo a lungo affrontata come fenomeno emergenziale o con approccio ideologico, mentre rappresenta un fatto strutturale della società e richiede approccio umanitario, realistico, istituzionale, di sistema e di visione del futuro per ...

