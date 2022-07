Ultime Notizie – Istat attiva portale di accesso al Catalogo nazionale dati (Di martedì 5 luglio 2022) L’Istat, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato il 30 giugno 2022 il Catalogo nazionale dati per l’interoperabilità semantica dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. L’Istituto, in qualità di ente attuatore, ha raggiunto nei tempi pianificati il primo obiettivo previsto dalla Missione 1 – Componente 1 – Sub Investimento 1.3.1 del Pnrr, pubblicando il portale di accesso al Catalogo nazionale dati al link www.schema.gov.it, che consentirà di sviluppare e incrementare l’interoperabilità tra i dati di interesse nazionale. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) L’, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hato il 30 giugno 2022 ilper l’interoperabilità semantica dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. L’Istituto, in qualità di ente attuatore, ha raggiunto nei tempi pianificati il primo obiettivo previsto dalla Missione 1 – Componente 1 – Sub Investimento 1.3.1 del Pnrr, pubblicando ildialal link www.schema.gov.it, che consentirà di sviluppare e incrementare l’interoperabilità tra idi interesse. Il Pianodi Ripresa e Resilienza ...

