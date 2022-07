Ultime Notizie – Donbass, 007 Gb: “Russia ha raso al suolo le città” (Di martedì 5 luglio 2022) La battaglia per il Donbass è stata caratterizzata da una lenta avanzata e dall’impiego “massiccio” di artiglieria da parte della Russia, “radendo al suolo località e città”, e i combattimenti nella regione di Donetsk “continueranno quasi certamente in questo modo”. E’ quanto evidenzia l’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, che conferma la “conquista relativamente rapida” di Lysychansk, nel Luhansk, da parte dei russi, che consente alla Russia di rivendicare “progressi sostanziali” rispetto all’obiettivo politico dichiarato inizialmente, la “liberazione” del Donbass. Secondo la valutazione, “a differenza delle precedenti fasi della guerra, la Russia ha probabilmente raggiunto un coordinamento ragionevolmente efficace tra almeno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) La battaglia per ilè stata caratterizzata da una lenta avanzata e dall’impiego “massiccio” di artiglieria da parte della, “radendo allocalità e”, e i combattimenti nella regione di Donetsk “continueranno quasi certamente in questo modo”. E’ quanto evidenzia l’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, che conferma la “conquista relativamente rapida” di Lysychansk, nel Luhansk, da parte dei russi, che consente alladi rivendicare “progressi sostanziali” rispetto all’obiettivo politico dichiarato inizialmente, la “liberazione” del. Secondo la valutazione, “a differenza delle precedenti fasi della guerra, laha probabilmente raggiunto un coordinamento ragionevolmente efficace tra almeno ...

