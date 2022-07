Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 7.930 contagi e 11 morti: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 7.930 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 5 luglio. Si registrano inoltre altri 11 morti. 1.048 i casi confermati con tampone molecolare e 6.882 da test rapido antigenico registrati nelle Ultime 24 ore, che portano il totale a 1.234.255 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.157.786 (93,8% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.347 tamponi molecolari e 26.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,5% è risultato positivo. Sono invece 9.632 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 7.930 i nuovidainsecondo ildi, 5. Si registrano inoltre altri 11. 1.048 i casi confermati con tampone molecolare e 6.882 da test rapido antigenico registrati nelle24 ore, che portano il totale a 1.234.255 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.157.786 (93,8% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.347 tamponi molecolari e 26.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,5% è risultato positivo. Sono invece 9.632 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere s… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - mummy53690440 : Ucraina ultime notizie. Mosca, creati due corridoi per export grano in Mar Nero - Fuoco di artiglieria ucraino cont… - junews24com : Sostituto De Ligt, Juve già al lavoro: Cherubini ha sette giocatori nel mirino - -