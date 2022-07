Ultime Notizie – Covid oggi Emilia | 5 493 contagi e 9 morti | bollettino 5 luglio

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - leoberthi : RT @Nicolet84520681: Arieccoci ???? Coronavirus ultime notizie. Ordini medici: “Nel prossimo mese più di 2mila morti, fragili più a rischio”… - CorriereCitta : Incendi e roghi devastano tutto: avvistata un’altra colonna di fumo (VIDEO) -

Il Sole 24 ORE

Tuttavia, stando alle, lo stesso calciatore spagnolo avrebbe deciso di non prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi nella Capitale. Zaniolo alla Juventus/ ...... secondo il nuovo ministro della Salute, François Braun, ce ne sono stati oltre 200.000 nelle24 ore, il numero più alto dellesettimane. . 5 luglio 2022 Coronavirus ultime notizie. Ordini medici: “Nel prossimo mese più di 2mila morti, fragili più a ... Il bollettino di oggi: nelle ultime 24 ore sono stati processati quasi 6mila tamponi molecolari e quasi 50mila tamponi antigenici per un totale di ...SERIE C - L'attaccante classe '94 arriva da una stagione con la Feralpi Salò in cui ha realizzato appena quattro reti Alberto Spagnoli è un nuovo giocatore dell'Ancona. L’attaccante classe 1994, nell’ ...