Ultime Notizie – Covid oggi Campania | 18 663 contagi e 5 morti | bollettino 5 luglio

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono 18.663 i nuovidainsecondo ildi, 5. Si registrano inoltre altri 5. 50.759 i test eseguiti e analizzati. Negli ospedali dellasono ricoverati 34 pazientiin terapia intensiva e 581 pazientiin reparti di degenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - leoberthi : RT @Nicolet84520681: Arieccoci ???? Coronavirus ultime notizie. Ordini medici: “Nel prossimo mese più di 2mila morti, fragili più a rischio”… - CorriereCitta : Incendi e roghi devastano tutto: avvistata un’altra colonna di fumo (VIDEO) - Nicolet84520681 : Arieccoci ???? Coronavirus ultime notizie. Ordini medici: “Nel prossimo mese più di 2mila morti, fragili più a rischi… -

Il Sole 24 ORE

... secondo il nuovo ministro della Salute, François Braun, ce ne sono stati oltre 200.000 nelle24 ore, il numero più alto dellesettimane. . 5 luglio 2022L'Unità di crisi della Regione Campania ha trasmesso il bollettino sulla situazione covid relativo alla giornata di oggi, martedì 5 luglio 2022. Sono 18.663 i positivi del giorno a fronte di 12.835 ... Coronavirus ultime notizie. Ordini medici: “Nel prossimo mese più di 2mila morti, fragili più a ... Altre 8 persone che si temevano disperse sono state rintracciate. Vivo, ma in gravi condizioni il trentino Davide Carnielli, continuano le ricerche ...Sono 3.361 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, sei i decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore, tutti in provincia di Firenze ...