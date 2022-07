Ultime Notizie – Covid Italia, Speranza: “Contagi aumentano, ci sarà ricaduta su ospedali” (Di martedì 5 luglio 2022) “Francia e Germania sono molto sopra i 100mila casi al giorno, noi siamo in una fase di ripresa dei Contagi che crescono e se si alzano, anche se la percentuale di ricaduta sui nostri presidi sanitari è più limitata rispetto al passato, ci sarà comunque una ricaduta con cui dover fare i conti”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento alla conferenza Fiaso, ricordando che il “Covid è ancora una sfida aperta, la partita non è archiviata: ce lo dicono i numeri di questi giorni” e rinnovando l’appello ad anziani e fragili a fare la quarta dose di vaccino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Francia e Germania sono molto sopra i 100mila casi al giorno, noi siamo in una fase di ripresa deiche crescono e se si alzano, anche se la percentuale disui nostri presidi sanitari è più limitata rispetto al passato, cicomunque unacon cui dover fare i conti”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto, nel suo intervento alla conferenza Fiaso, ricordando che il “è ancora una sfida aperta, la partita non è archiviata: ce lo dicono i numeri di questi giorni” e rinnovando l’appello ad anziani e fragili a fare la quarta dose di vaccino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

