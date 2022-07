Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Attenzione a nuova variante indiana, forse più contagiosa” (Di martedì 5 luglio 2022) “Credo valga la pena tenere d’occhio la nuova sotto-variante Ba.2.75 identificata in India e altri Paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme”. Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Credo valga la pena tenere d’occhio lasotto-Ba.2.75 identificata in India e altri Paesi in quanto potrebbe essere ancora piùdella Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme”. Lo scrive su Twitter Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - sole24ore : ?? «Non possiamo arrenderci, pena la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone». Così… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - 3Ghigo : @MontanariMarco @JedHemlock @FcInterNewsit - UraniumCaesar : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 05 Luglio 2022 Versione UltraHD: -