Ultime Notizie – Ciro Ferrara: “Con Maradona montagna russa di emozioni” (Di martedì 5 luglio 2022) Pubblico delle grandi occasioni per il secondo appuntamento di “Un mare di libri”, la rassegna letteraria di Terrasini (Palermo) giunta alla settima edizione, organizzata dalla Biblioteca Comunale “C.Catalfio”, dal Mondadori Point di Palermo sotto la direzione editoriale di Franco Cascio. Appassionati della lettura, ma anche tanti tifosi, hanno riempito palazzo d’Aumale, lo storico edificio sede del Museo Regionale di Storia Naturale, per assistere alla presentazione di “Ho visto Diego e dico ‘o vero” (Cairo) di Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli, Juventus e Nazionale. Il libro è il racconto di un’amicizia, quella tra Diego Armando Maradona, icona – e non solo – del calcio mondiale, e Ciro Ferrara. Un’amicizia che va oltre il calcio, anzi il calcio fa solo da sfondo per intrecciare gli eventi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Pubblico delle grandi occasioni per il secondo appuntamento di “Un mare di libri”, la rassegna letteraria di Terrasini (Palermo) giunta alla settima edizione, organizzata dalla Biblioteca Comunale “C.Catalfio”, dal Mondadori Point di Palermo sotto la direzione editoriale di Franco Cascio. Appassionati della lettura, ma anche tanti tifosi, hanno riempito palazzo d’Aumale, lo storico edificio sede del Museo Regionale di Storia Naturale, per assistere alla presentazione di “Ho visto Diego e dico ‘o vero” (Cairo) di, ex difensore di Napoli, Juventus e Nazionale. Il libro è il racconto di un’amicizia, quella tra Diego Armando, icona – e non solo – del calcio mondiale, e. Un’amicizia che va oltre il calcio, anzi il calcio fa solo da sfondo per intrecciare gli eventi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere s… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - mummy53690440 : Ucraina ultime notizie. Mosca, creati due corridoi per export grano in Mar Nero - Fuoco di artiglieria ucraino cont… - junews24com : Sostituto De Ligt, Juve già al lavoro: Cherubini ha sette giocatori nel mirino - -