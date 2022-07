Ultime Notizie – Carburanti, lieve calo oggi per prezzo benzina e diesel (Di martedì 5 luglio 2022) Aggiustamenti al ribasso sulla rete Carburanti per benzina e diesel. oggi non si registrano movimenti sui prezzi raccomandati, ma i prezzi alla pompa mostrano ancora lievi cali a valle dei tagli dei giorni scorsi. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri è stata una nuova seduta in salita in particolare per la benzina. Tornando alla rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,056 euro/litro (2,061 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,047 e 2,065 euro/litro (no logo 2,046). Il prezzo medio praticato del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Aggiustamenti al ribasso sulla retepernon si registrano movimenti sui prezzi raccomandati, ma i prezzi alla pompa mostrano ancora lievi cali a valle dei tagli dei giorni scorsi. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri è stata una nuova seduta in salita in particolare per la. Tornando alla rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 luglio, ilmedio nazionale praticato dellain modalità self è 2,056 euro/litro (2,061 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,047 e 2,065 euro/litro (no logo 2,046). Ilmedio praticato del ...

