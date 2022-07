Ultime Notizie – Ascolti tv, vince ‘Pretty Woman’: evergreen da 21,9% di share (Di martedì 5 luglio 2022) Anche all’ennesima replica, l’evergreen ‘Pretty Woman’, trasmesso ieri da Rai1, vince la serata con ben 3.352.000 spettatori e il 21.9%. Un risultato invidiato anche dalle prime visioni in questo periodo dell’anno. Al secondo posto, la replica di ‘Zelig su Canale 5, con 1.905.000 spettatori e il 14.1% di share. Al terzo posto, testa a testa tra ‘Report’ su Rai3, con 1.027.000 spettatori e il 6.5% di share, e ‘911’ e ‘911 Lone Star’ su Rai2, seguiti rispettivamente da 1.113.000 spettatori col 6.6% di share e da 893.000 spettatori col 5.8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Chicago PD’ su Italia 1 (950.000 spettatori, share 5.9%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (736.000 spettatori, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Anche all’ennesima replica, l’, trasmesso ieri da Rai1,la serata con ben 3.352.000 spettatori e il 21.9%. Un risultato invidiato anche dalle prime visioni in questo periodo dell’anno. Al secondo posto, la replica di ‘Zelig su Canale 5, con 1.905.000 spettatori e il 14.1% di. Al terzo posto, testa a testa tra ‘Report’ su Rai3, con 1.027.000 spettatori e il 6.5% di, e ‘911’ e ‘911 Lone Star’ su Rai2, seguiti rispettivamente da 1.113.000 spettatori col 6.6% die da 893.000 spettatori col 5.8% di. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Chicago PD’ su Italia 1 (950.000 spettatori,5.9%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (736.000 spettatori, ...

