UFFICIALE – Origi è un nuovo giocatore del Milan

(Di martedì 5 luglio 2022) Il primo colpo del mercato estivo rossonero è stato piazzato pochi minuti fa a Casa. Dopo le visite mediche superate con successo alla clinica La Madonnina e l’accordo depositato dal club in Lega, Divockè a tutti gli effetti undel Diavolo. Il contrattodicon ilavrà durata quadriennale, con ilche percepirà una cifra vicina ai 4 mln € a stagione.: a breve il comunicatodel club L’attaccante belga classe ’95 arriva a 0 dal Liverpool, con cui ha terminato il proprio contratto (senza rinnovarlo) alla fine della passata stagione. Con i Redsha giocato complessivamente 171 partite in 7 anni, mettendo ...

RezaMubarok_ : RT @GoalItalia: ? UFFICIALE ? Origi è un nuovo giocatore del @acmilan ???? - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Ufficiale Origi al #Milan - ely_acm : Ma l’annuncio ufficiale di Origi, quando? al primo gol? ?? - mercatoymercado : RT @GoalItalia: ? UFFICIALE ? Origi è un nuovo giocatore del @acmilan ???? - fedestorico : RT @GoalItalia: ? UFFICIALE ? Origi è un nuovo giocatore del @acmilan ???? -

Un altro riscatto dopo Florenzi: lo ha voluto Pioli Il Milan sta per mettere a segno il terzo colpoin entrata dell'estate. Dopoed il riscatto di Florenzi , i rossoneri dovrebbero a ...Milan, èil primo acquisto della nuova stagione: l'annuncio direttamente dalla Lega Serie ADivockè un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante belga arriva dal Liverpool a parametro zero e ...Finalmente è ufficiale: Divock Origi è un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del belga è stato recentemente depositato in Lega, si aspetta come ...Alessandro Sugoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato le ultime sulla trattativa tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere: “Sulla trequarti il Milan sta cercando la fantasia e ...