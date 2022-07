UFFICIALE – Il PSG annuncia il suo nuovo allenatore: il comunicato (Di martedì 5 luglio 2022) Incredibile svolta sulla panchina del Paris Saint-Germain, dopo l’ufficialità dell’esonero di Pochettino arriva la scelta UFFICIALE del nuovo allenatore. PSG Pochettino GaltierÈ UFFICIALE la scelta del nuovo allenatore del Paris Saint-Germain dopo che oggi stesso era stato ufficializzato l’esonero di Pochettino. Sono ormai mesi che si parla del cambio in panchina per i parigini, sono spuntati nomi importanti e di esperienza come Zidane o Mourinho, e oggi il PSG ha fatto la sua scelta. Sarà infatti Christophe Galtier ad avere il comando della squadra dopo l’avventura al Nizza nella scorsa stagione. Queste le sue prime parole in conferenza stampa dopo la firma del contratto: “La presenza di Campos è stata decisiva. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Incredibile svolta sulla panchina del Paris Saint-Germain, dopo l’ufficialità dell’esonero di Pochettino arriva la sceltadel. PSG Pochettino GaltierÈla scelta deldel Paris Saint-Germain dopo che oggi stesso era stato ufficializzato l’esonero di Pochettino. Sono ormai mesi che si parla del cambio in panchina per i parigini, sono spuntati nomi importanti e di esperienza come Zidane o Mourinho, e oggi il PSG ha fatto la sua scelta. Sarà infatti Christophe Galtier ad avere il comando della squadra dopo l’avventura al Nizza nella scorsa stagione. Queste le sue prime parole in conferenza stampa dopo la firma del contratto: “La presenza di Campos è stata decisiva. ...

