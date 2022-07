UFFICIALE | depositato in lega il contratto | primo acquisto per il Milan!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 luglio 2022) Dopo lo sbarco a Milano Malpensa e le visite mediche della scorsa settimana, Divock Origi è adesso ufficialmente un giocatore rossonero. Una trattativa nata e conclusa già da diversi mesi per l’attaccante belga che arriva a parametro zero dal Liverpool. Ilrisulta infatti da oggiin, quindi Origi potrà finalmente aggregarsi al gruppo di Stefano Pioli, da ieri in ritiro pre-stagionale. Per lui unfino al 2026 da 4 milioni netti a stagione, più o meno la stessa cifra che percepiva ai Reds. Origi MilanUn colpo fortemente voluto dalla dirigenza e l’allenatore rossoneri, che va ad arricchire ulteriormente il reparto offensivo. Esperienza europea e grande duttilità: sono queste le caratteristiche che hanno convinto il Milan ad aggiudicarsi l’attaccante ...