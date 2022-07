Ucraina: Zelensky, 'Russia fermerà guerra se tutto il mondo imporrà sanzioni' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - La Federazione Russa fermerà la guerra contro l'Ucraina se tutti i paesi del mondo introdurranno simultaneamente sanzioni anti-russe. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in video collegamento alla 26a Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene. "Se le sanzioni imposte dalla Gran Bretagna, dagli USA, dal Canada, dall'Australia, verranno imposte senza eccezioni dal mondo intero - sono sicuro che non sarà facile farlo per il mondo - la Russia incontrerà molte difficoltà e fermerà questa guerra". Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - La Federazione Russalacontro l'se tutti i paesi delintrodurranno simultaneamenteanti-russe. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyrin video collegamento alla 26a Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene. "Se leimposte dalla Gran Bretagna, dagli USA, dal Canada, dall'Australia, verranno imposte senza eccezioni dalintero - sono sicuro che non sarà facile farlo per il- laincontrerà molte difficoltà equesta".

