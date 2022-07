Ucraina: Zelensky rafforza truppe nel Donetsk ma Russia invia 2 navi con 30 missili nel Mar Nero (Di martedì 5 luglio 2022) Le mosse nei due schieramenti contrapposti per guadagnare posizioni nei combattimenti in atto nel Donetsk L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 luglio 2022) Le mosse nei due schieramenti contrapposti per guadagnare posizioni nei combattimenti in atto nelL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Adnkronos : Ucraina, #Zelensky: '#Russia ha scelto la guerra, noi non possiamo arrenderci'. - Adnkronos : #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al… - MediasetTgcom24 : Zelensky: riconquisteremo tutte le città, anche Severodonetsk #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - vincenzo_tolve : Adnkronos:Ucraina,Zelensky:'Russia ha scelto la guerra,noi non possiamo arrenderci'. - mariasole813 : RT @serebellardinel: #Zelensky: ricostruire l’#Ucraina spetta a tutto il mondo democratico! No caro #Zelensky,fatti aiutare dal democratico… -