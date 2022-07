Ucraina ultime notizie. Johnson, presto nuovi aiuti militari a Kiev (Di martedì 5 luglio 2022) Sempre nel Mar Nero la Russia schierate dalla Russia tre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di oltre 30 missili da crociera. Kiev denuncia: missili russi hanno colpito una scuola a Kharkiv. Zelensky: “Il ricatto del gas di Putin è come una guerra. Dopo il Lugansk, Mosca punta all’intero Donbass: parte l’assalto al Donetsk. Oggi a Lugano ultima giornata della Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina. Servono già 750 miliardi, dice Kiev. Firmati oggi i protocolli per l’adesione alla Nato di Finlandia e Svezia Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 luglio 2022) Sempre nel Mar Nero la Russia schierate dalla Russia tre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di oltre 30 missili da crociera.denuncia: missili russi hanno colpito una scuola a Kharkiv. Zelensky: “Il ricatto del gas di Putin è come una guerra. Dopo il Lugansk, Mosca punta all’intero Donbass: parte l’assalto al Donetsk. Oggi a Lugano ultima giornata della Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’. Servono già 750 miliardi, dice. Firmati oggi i protocolli per l’adesione alla Nato di Finlandia e Svezia

