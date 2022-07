Ucraina, perché si dice che la Russia va verso economia di guerra (Di martedì 5 luglio 2022) La guerra in Ucraina sta proseguendo ben oltre quelle che erano le attese. Era difficile ipotizzare che, a partire da quel 24 febbraio, si potesse arrivare a luglio con un esito ancora incerto. La resistenza Ucraina, anche con il sostegno dell'Occidente, si è dimostrata particolarmente ostica per la Russia. Mosca adesso è alla ricerca di soluzioni che consentano di fronteggiare la sua «operazione militare». Tant'è che si parla di possibile virata verso un'economia di guerra. Una lettura che, va detto, non appartiene alla visione russa delle cose, ma è già emersa sui media occidentali. Decisioni dal sapore di riconversione industriale L'idea che si vada verso una scelta di questo tipo deriva da alcune scelte politiche che iniziano a farsi strada. Ad ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 luglio 2022) Lainsta proseguendo ben oltre quelle che erano le attese. Era difficile ipotizzare che, a partire da quel 24 febbraio, si potesse arrivare a luglio con un esito ancora incerto. La resistenza, anche con il sostegno dell'Occidente, si è dimostrata particolarmente ostica per la. Mosca adesso è alla ricerca di soluzioni che consentano di fronteggiare la sua «operazione militare». Tant'è che si parla di possibile virataun'di. Una lettura che, va detto, non appartiene alla visione russa delle cose, ma è già emersa sui media occidentali. Decisioni dal sapore di riconversione industriale L'idea che si vadauna scelta di questo tipo deriva da alcune scelte politiche che iniziano a farsi strada. Ad ...

