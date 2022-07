Ucraina, per la ricostruzione servono 750 miliardi: "La Russia paghi" - Zelensky: "La rinascita andrà oltre le mura distrutte" (Di martedì 5 luglio 2022) Il presidente ucraino: 'Il nostro Paese deve diventare il più libero, moderno e sicuro d'Europa'. Di Maio: 'Lavoriamo per la pace, ma Putin non sembra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 luglio 2022) Il presidente ucraino: 'Il nostro Paese deve diventare il più libero, moderno e sicuro d'Europa'. Di Maio: 'Lavoriamo per la pace, ma Putin non sembra ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per la pace in Ucraina e nel mondo intero. Bisogna passare dalle strategie di potere politico, ec… - riotta : 'La migliore strada per prevenire la prossima guerra di [Putin] è batterlo in #Ucraina oggi'. @TheEconomist… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, in un'intervista alla @Reuters, affronta vari temi dalle dimissioni che smentisce, alla sua salute… - rosdefilippis : RT @francofontana43: Ucraina, scenari esplosivi per il mondo. C’è solo l’alternativa della diplomazia. L’intervento su @ilmanifesto di Gian… - francofontana43 : Ucraina, scenari esplosivi per il mondo. C’è solo l’alternativa della diplomazia. L’intervento su @ilmanifesto di G… -