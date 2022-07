Ucraina: ministro Energia, 'russi hanno danneggiato o distrutto 90% stazioni eoliche' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Gli occupanti hanno danneggiato o distrutto il 90% delle nostre stazioni eoliche. hanno distrutto o sequestrato il 30% degli impianti fotovoltaici, il 30,1% di impianti di cogenerazione, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è occupata". lo ha detto a Lugano, durante la conferenza per la costruzione dell'Ucraina, il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschenko. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Gli occupantiil 90% delle nostreo sequestrato il 30% degli impianti fotovoltaici, il 30,1% di impianti di cogenerazione, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è occupata". lo ha detto a Lugano, durante la conferenza per la costruzione dell', ildell'ucraino Herman Haluschenko.

