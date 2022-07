Ucraina: Kiev, 'occupanti costringono studenti a scuola russa altrimenti tolgono potestà genitori' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Gli occupanti costringono i bambini ucraini a frequentare scuole con programmi russi, in caso di rifiuto minacciano di privare i genitori della loro potestà. Nel distretto di Pologívs ?Komu della regione di Zaporizhzhia, riferisce l'intelligence Ucraina, "le autorità di occupazione costringono i cittadini dell'Ucraina a inviare i loro figli nelle scuole e negli asili che lavorano sul programma russo e dove lavorano insegnanti ed educatori provenienti dalla Russia. In caso di disaccordo l'amministrazione minaccia di allontanare i bambini dalle famiglie. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Glii bambini ucraini a frequentare scuole con programmi russi, in caso di rifiuto minacciano di privare idella loro. Nel distretto di Pologívs ?Komu della regione di Zaporizhzhia, riferisce l'intelligence, "le autorità di occupazionei cittadini dell'a inviare i loro figli nelle scuole e negli asili che lavorano sul programma russo e dove lavorano insegnanti ed educatori provenienti dalla Russia. In caso di disaccordo l'amministrazione minaccia di allontanare i bambini dalle famiglie.

