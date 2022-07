Ucraina, Erdogan: 'Risultati sullo sblocco del grano tra 10 giorni' (Di martedì 5 luglio 2022) "Cerchiamo di arrivare a un risultato tra una settimana, dieci giorni". Così il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, al termine del vertice intergovernativo italo - turco a ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022) "Cerchiamo di arrivare a un risultato tra una settimana, dieci". Così il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip, al termine del vertice intergovernativo italo - turco a ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : ???? ???? #Draghi vola da #Erdogan, focus su Ucraina, grano e migranti _ Verranno firmati accordi e protocolli d'intes… - repubblica : Ucraina, energia e migranti: il vertice di Draghi con Erdogan in Turchia - Adnkronos : #Draghi da #Erdogan: focus su #Ucraina, crisi alimentare e gas. - Tg3web : Il presidente del Consiglio Draghi incontra Erdogan ad Ankara. Confermata l'unità nella condanna dell'invasione rus… - VanniCapoccia : Comunque a chi fa schifo #Putin non può non far schifo anche #Erdogan Infatti a me fanno schifo tutti due ela guer… -