Ucraina: creati due corridoi sicuri per il trasporto del grano nel Mar Nero e Mar d'Azov

La Russia ha realizzato due corridoi nel Mar Nero e nel Mar d'Azov per facilitare l'esportazione di grano: lo ha reso noto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu

