Uccise la compagna col ferro da stiro | evaso arrestato al bar

(Di martedì 5 luglio 2022) I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno rintracciato e catturato, a Varedo (Monza), Paolo Zeffin, un 64enne condannato ad oltre vent'anni per l'omicidio volontario, a colpi di coltello e ...

Pubblicità

RomoloVisconti1 : RT @giammarcosicuro: Ampie zone della Colombia soffrono una drammatica carenza d’acqua potabile e le guardiane vengono ogni giorno minaccia… - patrizia62roma : RT @giammarcosicuro: Ampie zone della Colombia soffrono una drammatica carenza d’acqua potabile e le guardiane vengono ogni giorno minaccia… - ClaraPorta4 : RT @giammarcosicuro: Ampie zone della Colombia soffrono una drammatica carenza d’acqua potabile e le guardiane vengono ogni giorno minaccia… - ErasmoDAngelis : RT @giammarcosicuro: Ampie zone della Colombia soffrono una drammatica carenza d’acqua potabile e le guardiane vengono ogni giorno minaccia… - giammarcosicuro : Ampie zone della Colombia soffrono una drammatica carenza d’acqua potabile e le guardiane vengono ogni giorno minac… -

... a Varedo (Monza), Paolo Zeffin, un 64enne condannato ad oltre vent'anni per l'omicidio volontario, a colpi di coltello e ferro da stiro, della propriaconvivente Petronilla Sanfilippo, per ...Nel febbraio del 2001, un ragazzo di 17 annila sedicenne,di classe, che l'aveva lasciato, recidendole la carotide con un temperino. Il fatto accadde davanti all'istituto che ...I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno rintracciato e catturato, a Varedo (Monza), Paolo Zeffin, un 64enne condannato ad oltre vent'anni per l'omicidio volontario, a colpi di coltello e ...Uccise la compagna con colpi di ferro da stiro e coltellate a Garbagnate, dopo la condanna è evaso dai domiciliari, arrestato a Varedo.