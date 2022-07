Tutti pazzi per il remake de Il padre della sposa (Di martedì 5 luglio 2022) Zack Snyder's Justice League è stato un successo innegabile (ha anche vinto un Oscar), ma non è riuscito a diventare il film più visto su HBO Max. Piuttosto è stato il remake della commedia Il padre della sposa con Andy Garcia e Gloria Estefan nei ruoli che furono di Steve Martin e Diane Keaton a raggiungere, stando alle informazioni di Deadline, questo risultato. Numero 1 negli Stati Uniti e poi praticamente in tutto il mondo. Alcuni critici non sono stati molto gentili con questa nuova versione del classico anni 90 (basato su un altro film degli anni 50). Nella versione più contemporanea è una famiglia latina a celebrare il matrimonio della figlia mentre i genitori si stanno separando. Il nuovo film è molto diverso dall'originale, con il rapporto tra i genitori al centro ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 luglio 2022) Zack Snyder's Justice League è stato un successo innegabile (ha anche vinto un Oscar), ma non è riuscito a diventare il film più visto su HBO Max. Piuttosto è stato ilcommedia Ilcon Andy Garcia e Gloria Estefan nei ruoli che furono di Steve Martin e Diane Keaton a raggiungere, stando alle informazioni di Deadline, questo risultato. Numero 1 negli Stati Uniti e poi praticamente in tutto il mondo. Alcuni critici non sono stati molto gentili con questa nuova versione del classico anni 90 (basato su un altro film degli anni 50). Nella versione più contemporanea è una famiglia latina a celebrare il matrimoniofiglia mentre i genitori si stanno separando. Il nuovo film è molto diverso dall'originale, con il rapporto tra i genitori al centro ...

Pubblicità

cleona12 : RT @LaVedovaNera5: I miei parenti tutti positivi con 3dosi. Mia cugina è finita stanotte in ospedale per una crisi respiratoria.. Robe da p… - loversniall93 : RT @plwztalk: ymmaicy non mi piace per nulla, ci sono scene esagerate e sono tutti pazzi in quella ff - GhisolfiGrace : RT @LaVedovaNera5: I miei parenti tutti positivi con 3dosi. Mia cugina è finita stanotte in ospedale per una crisi respiratoria.. Robe da p… - giuliagiordano : Il Mozambico potrebbe diventare tra i nostri maggiori fornitori. Lo sviluppo del #gas nel paese non ha portato i be… - Lord_Vltor : RT @LaVedovaNera5: I miei parenti tutti positivi con 3dosi. Mia cugina è finita stanotte in ospedale per una crisi respiratoria.. Robe da p… -