Tunisia | presidente | votate sì a referendum su Costituzione

Pubblicità

ANSA_med : Tunisia: presidente, 'votate sì a referendum Costituzione'. 25 luglio si vota su nuova carta, fortemente presidenzi… - ANSA_med : Tunisia: presidente, 'votate sì a referendum Costituzione' - beltrami_fulvio : #Tunisia finanziata dalla #UE , paese strategico x #Italia dove riversare rifiuti tossici e armata dalla #NATO sta… - Os_Sghaier : RT @cozzolino62: Allarmano le dichiarazione di Belaid sulla costituzione della Tunisia. Meritano una risposta convincente. Rispettiamo il p… - adrianobusolin : RT @LiaQuartapelle: Preoccupa la denuncia di Sadoq Belaid, scelto per scrivere la nuova Costituzione tunisina: il presidente Saied ha convo… -

Ilinsiste sul fatto che si sia realizzata nel tempo un'impunità senza precedenti che ha permesso a diverse persone di sfuggire alle sanzioni derivanti dalle loro azioni e incoraggiato la ...Gli interventi delPasquale Tridico e di altri dirigenti dell'istituto disegnano un quadro in cui alle vicende tradizionali dei decenni scorsi, in cui lavoratori italiani si spostavano in ...Il presidente tunisino Kais Saied ha inviato i cittadini a votare a favore della bozza della nuova Costituzione in occasione del referendum del 25 luglio prossimo con una lettera aperta indirizzata al ...Sono flussi ancora piccoli. Ma significativi dal punto di vista economico. I pensionati italiani che si trasferiscono all’estero rappresentano una quota molto limitata - anche se in crescita ...